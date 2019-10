Markus Gerber réélu tacitement à la mairie de Saicourt

Markus Gerber passera quatre ans de plus à la mairie de Saicourt. L’élu en poste depuis 2012 a été réélu tacitement vendredi. Il est le seul à s’être présenté à sa propre succession avant le délai de dépôt de liste qui arrivait à échéance à 11h.



En ce qui concerne le Conseil municipal, quatre candidats se sont présentés pour les six sièges à repourvoir et sont donc élus tacitement. Il s’agit des sortants Jean-Pierre Gerber, Romain Koller et Pierre Mosimann, ainsi que d’un nouveau venu, Maxime Boillat. Les autres sortants (Virginie Grossniklaus, Christelle Ruch et Evan Bueche) ne briguent pas de nouveau mandat.



Une élection libre sera organisée le 17 novembre pour les deux sièges restants.