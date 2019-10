Agrandissement en vue pour le Rail Club Pierre-Pertuis

La cabane qui abrite le modélisme ferroviaire du Rail Club Pierre-Pertuis devient trop exiguë pour les membres et les visiteurs. La société ouvre ses portes ce week-end sur le plateau d'Orange à Tavannes pour partager sa passion et montrer au public l’avancée de la maquette, mais l’opération a aussi un but financier. Les membres espèrent recruter de nouveaux adhérents, ce qui permettrait de renflouer les caisses. Le Rail Club Pierre-Pertuis a déjà élaboré un projet d’extension de la cabane au sud du bâtiment, afin de poursuivre les travaux sur la maquette et recherche désormais les fonds nécessaires. Il compte 42 membres, des hommes uniquement.

Gare de Bienne

Au fil des ans, la maquette ne cesse de s'améliorer. La dernière étape réalisée consiste en l’agrandissement de la gare de Bienne. Un travail qui a duré deux ans et qui n’est pas terminé. L’un des membres du comité, Michel Minder, nous présente les dernières modifications ci-dessous :