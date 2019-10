La Suisse recense 160'000 accidents domestiques par an

Il suffit d’un rien pour se couper, trébucher ou se faire piquer. Les escaliers occupent la première place parmi les causes d’accidents domestiques avec 29'000 cas par an. Suivent les meubles tels que les lits, les baignoires, les tables et les chaises, puis les accidents n’impliquant aucun objet. Il s’agit la plupart du temps d’une glissade, d’un trébuchement ou d’une chute.

Les morceaux de verre font partie de la catégorie des objets isolés, qui, selon les chiffres, constituent la quatrième cause la plus fréquente d’accidents domestiques. Ils peuvent faire très mal. La moitié des 13'300 cas de coupure recensés chaque année est liée à des bris de vaisselle ou de verre.

À la cinquième place du classement, on retrouve les outils et accessoires tels que les couteaux et les cutters. Enfin, les animaux, eux aussi, sont fréquemment impliqués dans des accidents. Considérés comme des «objets» dans la statistique des accidents, ils occupent la sixième place du classement. Même s’il s’agit d’insectes dans la moitié des 11'000 cas recensés, les chiens et les chats ne sont pas en reste. Il arrive fréquemment que des personnes trébuchent sur leurs animaux de compagnie et se blessent en tombant./comm-anl