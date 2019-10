Une voiture termine sa course dans une maison à Moutier

Un véhicule est entré en collision avec la façade d’une maison dimanche à Moutier. La police bernoise a reçu l’alarme à 16h05. Selon les premières informations, une voiture circulait sur la rue du Stand en direction de l'Hôtel de ville. Pour une raison encore indéterminée, elle a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec la bâtisse.

Les deux occupants du véhicule, un homme et une femme, ont dû être désincarcérés par les sapeurs-pompiers du CRISM. Ils ont immédiatement été pris en charge par deux équipes d'ambulanciers avant d'être finalement transportés à l'hôpital par deux hélicoptères de la Rega.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances et le déroulement de l'accident. /comm-anl