L’atelier de Sylvère Rebetez reprend vie

Une galerie d’art pour transmettre l’héritage de Sylvère Rebetez. Les fils et belles-filles du peintre jurassien ouvrent « Les Ombelles », un nouveau lieu culturel en pleines Franches- Montagnes, à Fornet-Dessus. Ils et elles ont transformé l’atelier de l’artiste, qu’il avait lui-même aménagé à partir d’une ancienne classe d’école. Après la mort de leur père, Didier Rebetez et son frère Doric se sont interrogés sur la nouvelle vie à donner au lieu :