Détroussé et aspergé au spray au poivre

Un jeune homme s’est fait voler son téléphone portable et asperger de spray au poivre. Les faits se sont produits lundi en fin d’après-midi à Nidau. La victime est sortie du bus à l’arrêt de la rue Gugler vers 17h35 et s’est ensuite dirigée vers la Bernstrasse. Le jeune homme s’est fait aborder par un inconnu dans le passage souterrain. Il s’agissait d’un autre jeune homme qui était vraisemblablement dans le même bus, selon la police cantonale bernoise. L’individu a alors essayé de lui arracher son téléphone avant de l’asperger de spray au poivre. L’auteur s’est ensuite enfui avec le portable en direction de la rue de Bienne. La police a ouvert une enquête et recherche des témoins. Toutes les personnes pouvant apporter des informations sur l'auteur sont priées de s'annoncer au +41 32 324 85 41. /comm-ast





Signalement du suspect : l'auteur fait entre 170 et 175 centimètres, il a entre 15 à 20 ans, une corpulence normale et le teint basané. Au moment des faits, il portait une veste en cuir noire.