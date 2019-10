Une pièce pour retracer le parcours des réfugiés climatiques suisses

Le Seeland au 19e siècle sous l’eau. C’est le décor de la nouvelle pièce de théâtre qui sera jouée du 19 août au 19 septembre 2020 dans le parc du château de Nidau. Baptisée « Uswandere », l’œuvre retrace le parcours d’une famille seelandaise qui fuit les inondations fréquentes, les maladies et la famine et tente de s’établir à New York. Si l’histoire de ces personnages est fictive, le contexte est, lui, inspiré de faits réels. L’auteur de la pièce, Jürg Frankhauser, explique ce mélange entre fiction et réalité :