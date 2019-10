Dominique Martinoli reçoit le Prix spécial suisse de danse

Dominique Martinoli a reçu, jeudi soir, à Fribourg, le Prix spécial suisse de danse. Cette distinction est attribuée tous les deux ans par la Confédération et est dotée d’une récompense de 40'000 francs. La Biennoise a été récompensée pour ses actions de médication artistique dans l’arc jurassien. Depuis 15 ans, elle organise le festival Evidanse dans la région et elle est aussi la directrice de l’association jurassienne pour la danse contemporaine. Au-delà de la fierté, l’obtention de ce prix lui donne beaucoup de motivation dans un contexte particulier. En effet, Dominique Martinoli rappelle que les subventions qu’octroient les cantons de Berne et du Jura pour son projet Evidanse sont en danger à l’avenir. /ami