Un salon dédié au bien-être des enfants

Une nouvelle manifestation consacrée aux médecines naturelles voit le jour à Saignelégier. La première édition du salon Terr-indigo aura lieu les 26 et 27 octobre à la Halle-cantine. L’événement est consacré au bien-être et à l’éveil des enfants. Il est mis sur pied par six mamans et futures mamans passionnées par le monde de la famille, les médecines naturelles et les thérapies alternatives. Selon les organisatrices, le but est d’ouvrir les consciences à des méthodes d’éducation différentes et des approches plus naturelles.