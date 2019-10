La SNLB récompensée à Genève

La cérémonie du Prix solaire 2019 avait lieu jeudi soir à Genève. Au total, dix-neuf des 36 prix ont été attribués à des bâtiments générant plus d'énergie qu'ils n'en consomment, respectant ainsi l'Accord de Paris sur le climat. De plus, quatre personnes ont été récompensées, cinq institutions, dont la société de navigation du lac de Bienne et Solstice SA à Lausanne, sans oublier quatre installations à énergie renouvelable, comme le hangar viticole de Milvignes dans le canton de Neuchâtel.

Les prix ont été remis en présence de personnalités du monde politique et économique dans le bâtiment des services industriels de Genève (SIG). Ils sont attribués par l'agence solaire suisse, une organisation à but non lucratif qui promeut l'énergie solaire en Suisse. /ATS