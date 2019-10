La question peut faire frémir, Hervé de Weck et Pierre Streit se demandent dans un livre : « Et si la Suisse avait été envahie ? 1939-1945 ». L’ouvrage est sorti de presse jeudi aux éditions Cabédita. L’historien militaire bruntrutain Hervé de Weck a évoqué ce sujet dans La Matinale. Léandre Berret lui a donc demandé si on l’avait vraiment échappé belle pendant la deuxième guerre mondiale...