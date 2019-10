Le Franches Equi Trail met en avant le réseau équestre franc-montagnard

Le Franches Equi Trail se prépare. La course d’orientation équestre a lieu samedi à travers les Franches-Montagnes. Le thème de cette 16e édition tourne autour de l’AREF, l’Association pour un Réseau Equestre aux Franches-Montagnes et environs. Celle-ci fête son vingtième anniversaire, et les organisateurs du Franches Equi Trail ont voulu le célébrer, eux qui ont justement pour but de promouvoir ce réseau. La présidente d’organisation, Anaïs Gunsch, explique comment ce thème sera décliné lors de la course :