Les maires rempilent à Cormoret, Renan et La Ferrière

De nombreuses élections tacites à Cormoret, Renan et La Ferrière. Les habitants des trois villages étaient appelés à renouveler leurs autorités le 24 novembre prochain. Le délai de dépôt de liste est arrivé à échéance vendredi à midi. Au final, une seule élection libre pour un siège se tiendra à La Ferrière.





Une nouvelle conseillère municipale à Cormoret

A Cormoret, Gérard Py garde la mairie pour un nouveau mandat de quatre ans. Il est le seul à avoir brigué le poste. En ce qui concerne le conseil municipal, une seule liste a été déposée. Il s’agit de l’Entente villageoise qui présente quatre candidats en plus du maire, soit autant que le nombre de sièges à repourvoir. Dans le détail, on retrouve deux sortants, Marc Mermod et Michel Abplanalp, ainsi que deux nouveaux venus : Denise Augsburger et David Schwab. Tous sont donc élus tacitement et il n’y aura pas de scrutin le 24 novembre. A noter que les autorités se réjouissent qu’une femme fasse à nouveau partie de l’exécutif.





Un siège à pourvoir à La Ferrière

A La Ferrière, le maire Bernard Tschäppät est aussi réélu tacitement. A l’exécutif, Valéry Graber remplacera un conseiller démissionnaire pour deux ans, alors que David Oppliger et Jean-Marc Ambühl sont élus tacitement pour une période de quatre ans. Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de sièges, une élection libre sera organisée pour nommer le dernier élu.





Tous les postes repourvus à Renan

Enfin, à Renan, la mairie reste en main d’Andreas Niederhauser. Au conseil communal, le nombre de candidats correspond au nombre de siège et leur élection sera tacite. Il s’agit des sortants Ginette Winkler, Jean-Pierre Raymond, Eric Vuitel, Jean-Claude Vaucher et Christian Oppliger. Robin Parisi vient compléter l’exécutif. Là aussi, il n’y aura pas d’élection le 24 novembre. /ast