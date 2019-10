Bienne : la rue du Breuil et le centre de Mâche changeront de visage

Feu vert à Bienne pour le renouvellement de la rue du Breuil et du centre de Mâche. Les ayants droit ont largement accepté dimanche deux modifications partielles de la réglementation fondamentale en matière de construction. Le secteur « Rue du Breuil » est passé à 79,2% des voix contre 19,8% (7'838 pour, 1'958 contre et 96 blancs) alors que le secteur « Mâche-Centre » a lui été accepté par 77,1% des voix contre 22% (7'634 pour, 2'180 contre et 78 blancs).



À Mâche, il est notamment prévu de construire une tour de neuf étages à la place de l'ancien restaurant de l'Ours.

À la rue du Breuil, le concept urbanistique prévoit la réalisation d’un nouveau lotissement sur le site tout en conservant l’ensemble «Brühl-hof» classé digne de protection.

Le taux de participation à cette votation communale a atteint 38%.

Pour rappel, en mai cette année, la modification des bases de planification dans le secteur « Gurzelen » avait également été validée par 75% des votants. Cette votation avec trois autres objets à la clef avait mobilisé 37% des ayants droit au vote. /jrg