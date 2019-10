Une cuvée réussie pour le Cormo'Rock

Le Cormo’rock signe une belle réussite pour sa neuvième édition. Le festival de métal et de rock a vu défiler huit groupes sur la scène de la salle polyvalente de Cormoret entre vendredi et samedi soir. Les concerts ont attiré près de 350 personnes sur les deux soirées. Une affluence à peine en dessous des attentes selon le coordinateur général du Cormo’Rock, Gérard Py, qui tire, toutefois, un bilan très positif de l’événement. La fréquentation, comme de coutume, ne permet pas au Cormo’Rock de boucler sur une opération rentable. L’équilibre financier se retrouve grâce aux autres événements organisés sur le reste de l’année par l’association Amacc qui pilote le festival.

Le Cormo’Rock célébrera l’an prochain sa dixième édition. Rien de concret n’a encore été décidé mais le festival devrait se tenir comme cette année en automne et non plus au printemps comme cela avait été le cas pour certaines éditions. /nme