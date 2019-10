Collision par l’arrière sur l’A5

Une collision sur l’A5 à Brügg. Elle s’est produite lundi matin vers 8h00 dans le tunnel du Längholz. Le tube en direction de Soleure avait été fermé pour des travaux, et une déviation avaient été mise en place par le second tube. Selon les premiers éléments de l’enquête, un petit bus circulant en direction des marais de Brügg a fait une manoeuvre qui a obligé un conducteur venant en sens inverse à freiner jusqu’à l’arrêt complet de son véhicule. Lors de cette manœuvre, deux véhicules qui le suivaient sont entrés en collision. Aucun blessé n’est à déplorer. La police cantonale bernoise recherche des témoins et le conducteur du petit bus. Ils sont priés de s’annoncer au 032 324 85 31. /ast