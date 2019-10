Les nouvelles normes sur le CO2 inquiètent les garagistes

Les prescriptions sur les émissions de CO2 vont se durcir l’année prochaine pour les voitures de tourisme en Suisse. Dès 2020, les véhicules immatriculés dans notre pays ne devront pas dépasser la valeur cible de 95 grammes de gaz carbonique par km, contre 130 aujourd’hui. Depuis 2012, les importateurs qui ne respectent pas ces seuils doivent payer des amendes. Jusqu’à présent, les sanctions n’étaient pas répercutées sur les garagistes et clients, mais cela devrait changer à partir du 1er janvier prochain.

Le vice-président de la section Jura et Jura bernois de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), Charly Rossé, souligne qu’aujourd’hui tous les véhicules, exceptés les hybrides et les électriques, sont au-dessus des nouveaux seuils. « Qui va payer ces taxes ? Jusqu’à maintenant, l’importateur l’a fait. L’année prochaine, ce sera certainement les garagistes et bien sûr les consommateurs », souligne Charly Rossé. À titre d’exemple, le total des amendes a atteint plus de 30 millions de francs en 2018.

Pour éviter des sanctions trop salées, les importateurs poussent logiquement en cette fin d’année les garages à immatriculer le plus de voitures possibles. Pour les garagistes, cette situation n’est pas idéale, sachant qu’un véhicule immatriculé rejoint le parc d’occasion et qu’il ne peut plus vraiment être considéré comme neuf. Le vice-président de la section Jura et Jura bernois de l’UPSA précise que l’association nationale mène actuellement des discussions avec les importateurs pour tenter d’appréhender au mieux ces nouvelles normes. /alr