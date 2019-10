Dix médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze. C’est ce qu’ont récolté trois boucheries du Jura bernois au Concours de la qualité de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande. La boucherie du Cornet à Crémines a ainsi reçu dix médailles (quatre d’or, quatre d’argent et deux de bronze), la boucherie Junod à La Neuveville cinq (quatre d’or et une d’argent) et la boucherie Krebs à Bévilard trois (deux d’or et une de bronze). Au total, plus de 800 produits étaient en compétition. /amo