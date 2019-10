Baisse des commandes dans l’industrie régionale

Les projections à moyen terme tempèrent donc l'optimisme affiché les dernières années. Le manque de vitalité du marché allemand et des pays alpins plus généralement figure au premier rang des causes évoquées par les entreprises. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine engendrent aussi des retombées négatives. Le marché de l’automobile est considérablement impacté par ce ralentissement. En revanche, l’horlogerie se porte relativement bien. /comm-mdu