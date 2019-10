Des mesures d’accompagnement à Orpond

Des mesures d’accompagnement seront mises en œuvre ces deux prochaines années à Orpond. Elles font suite à la suite de l’ouverture de la branche Est de l’A5 à l’automne 2017. L’objectif est de renforcer la sécurité routière, de réduire les nuisances sonores, d’améliorer l’aménagement de la route cantonale de rendre la traversée du village plus agréable, indique le canton de Berne dans un communiqé publié lundi. Un giratoire sera notamment construit au bout de la route de Gottstatt à Bienne. Les travaux commenceront début novembre et devraient durer jusqu’à l’automne 2021. Ils seront réalisés par étapes et débuteront à l’ouest de la route cantonale. La circulation dans la zone du chantier s’effectuera sur une seule voie, en raison de l’espace limité. Un service de circulation ou une signalisation lumineuse seront mis en place si nécessaire. L’accès aux immeubles sera assuré en permanence. /comm-anl