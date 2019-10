Elu communal : une fonction qui n’attire pas les foules

Les candidats ne se bousculent pas pour les élections communales dans le Jura bernois. 14 petites et moyennes communes doivent renouveler tout ou partie de leurs autorités d’ici la fin de l’année, mais dans la majorité des cas, il n’y aura aucun suspense, voire même un manque de candidats. Dernier exemple en date, Petit-Val où personne ne s’est présenté à l’heure du délai de dépôt de liste arrivé à échéance lundi matin. Analyse :







Huit fauteuils de maires à repourvoir, sept maires sortants réélus tacitement, et une élection libre faute de candidat : ce n’est pas cet automne que les débats feront rage dans les communes du Jura bernois. La situation n’est pas très différentes au niveau des conseillers communaux. Sur les 14 communes concernées par des élections complètes ou partielles, il n’y en n’a que quatre où le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges de conseillers à repourvoir. Dans six autres cas, l’exécutif sera élu tacitement. Enfin, quatre communes n’ont pas suffisamment de candidats et passeront là encore par des élections libres.

Si pour le moment, le modèle semble encore plus ou moins fonctionner, force est de constater que lorsqu’un maire se retire, la relève n’est plus forcément là. Certains laissent aussi entendre qu’ils continuent faute de remplaçant. Pour l’avenir, il n’y aura pas 36 solutions. Il faudra soit trouver des moyens d’intéresser et d’impliquer davantage les citoyens dans la chose publique, soit passer par des fusions qui permettront de réduire le nombre d’élus à trouver. /ast