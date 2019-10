Plus de transit devant la gare de Bienne

Bienne veut mettre un terme au trafic de transit dans le quartier de la gare. La Ville a présenté ce matin son projet de délestage qui doit changer les habitudes de circulation sur la place de la Gare et la place Guisan.



Ce projet se traduit par la mise en place d’interdictions de circuler. Les automobilistes ne pourront plus traverser la Place de la gare pour passer d’un côté à l’autre de la ville, puisque le trafic ne sera plus autorisé entre la rue de la Gare et la Poste. L’accès aux parkings situés de part et d’autres de la place de la Gare restera cependant possible.



Sur l’autre moitié de cette place, les voitures circuleront à sens unique et pourront désormais emprunter la rue de la Gare pour se rendre à la place Guisan et ensuite quitter le secteur. L’accès à la place Guisan ne sera en revanche plus possible depuis la rue d’Aarberg. Une interdiction de circuler sera mise en place devant la Maison du peuple.

Avec ce nouveau régime de circulation, la Ville de Bienne vise un triple objectif : dévier le trafic de transit sur les axes principaux, améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers et donner davantage d’espace pour la circulation piétonne et cycliste. Le nombre de véhicules passant quotidiennement devant la gare, aujourd’hui compris entre 5'000 et 6'000, devrait ainsi être divisé par deux.



Cela permettra également aux transports publics de tenir plus facilement leurs horaires. L’interdiction de traverser la place de la Gare ne s’appliquera pas aux bus ni aux taxis.

Ce nouveau régime de circulation dans le secteur de la Gare de Bienne sera publié mercredi, avec un délai d’opposition de 30 jours. Sa mise en œuvre interviendra au plus tôt au terme de ce délai. /ast