Une nouvelle déléguée à la jeunesse pour le Jura et le Jura bernois

Une nouvelle déléguée à la jeunesse a été nommée pour le Jura et le Jura bernois. Samantha Ramos a pris la succession d'Alain Berberat à cette fonction, le 14 octobre dernier. La jeune femme de 28 ans, originaire de Saignelégier, est titulaire d'un Master en sciences sociales de l'Université de Neuchâtel et a fait un stage auprès de l'espace jeune des Franches-Montagnes, avant d'être animatrice dans les centres de jeunesse de Malleray et Tramelan.

Parmi ses principales missions, Samantha Ramos devra construire une stratégie politique en matière de politique jeunesse. Elle souhaite constituer et développer un véritable réseau entre les acteurs de la jeunesse, et compte déterminer les besoins des jeunes de la région, notamment grâce au projet Jura 4.0 /comm-cto