Pour un Conseil des seniors à Moutier

Renforcer la démocratie participative à Moutier grâce aux seniors : il s’agit de l’idée des élus du Parti socialiste autonome (PSA) au Conseil de ville. Dans une motion déposée lundi soir lors de la réunion du législatif prévôtois, ils demandent la création d’un Conseil des seniors.

Nous ne sommes plus en 1900, aujourd’hui les seniors ne sont pas simplement en fin de vie, mais jouent un rôle majeur dans notre société. Voilà en substance le constat dressé à l’origine de la motion dont le premier signataire est Patrizio Robiani. La création d’un Conseil des seniors dans la cité prévôtoise devrait permettre de donner aux aînés un rôle politique à la hauteur de celui qu’ils occupent dans la vie active. L’instance serait consultative, avec propositions de concertation et mise en place d’actions dans tous les sujets de société. Le Conseil permettrait également de répondre aux problématiques des personnes âgées. But final, « le bien vivre et le bien vieillir » en ville de Moutier.

Selon les signataires de la motion, la nouvelle instance pourrait exister en s’associant à la commission politique du 3e âge de la commune de Moutier. /jrg