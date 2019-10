« frac » célèbre 20 ans de promotion de l’égalité dans le monde du travail

Voilà 20 ans que « frac » a vu le jour à Bienne. Ce centre d’information et de consultation professionnelle accompagne des centaines de personnes sur le marché du travail. Il a pour objectif de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail. L’an dernier, près de 290 personnes ont bénéficié de plusieurs consultations en français et en allemand, ainsi que dans d’autres langues. Elles concernent la construction de la vie professionnelle, la recherche d’emploi et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. L’une des conseillères et coach, chez « frac » revient sur les débuts du centre. Fabienne Hostettler :