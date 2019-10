Dernière étape pour le Règlement de la Ville de Bienne

La révision totale du Règlement de la Ville de Bienne entre dans sa dernière phase. Après des travaux préparatoires, une période e participation avec la population biennoise et une procédure de consultation, le Conseil de ville se penchera sur le dossier lors de sa séance de novembre. Au chapitre des nouveautés, on retiendra la mise en place d’un système de suppléance au sein du législatif pour de longues absences, l’encouragement et l’élargissement de la participation à la vie publique notamment pour les jeunes et les étrangers et la réintroduction des doubles mandants.

En 2010, le peuple avait accepté en votation populaire une initiative qui interdisait les membres de l’exécutif de siéger simultanément au législatif cantonal et fédéral. En consultation, la population s’est montrée opposée à l’idée à 88%. Cette proposition serait dès lors en train de bafouer une volonté populaire ? La réponse du maire de Bienne, Erich Fehr :