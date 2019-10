Des ados à l’origine de conflits dans une école biennoise

L’école primaire du Marché-Neuf à Bienne doit faire face à une situation difficile. D’après une information du 20 Minutes publiée mercredi, des adolescents âgés de 11 à 13 ans mènent la vie dure aux élèves et enseignants de l’établissement. Le titre évoque des bagarres, des incivilités et des cas de harcèlement. En réaction, la direction a envoyé un courrier aux parents. Elle indique que c’est surtout avant et après l’école qu’il y a des problèmes. Du coup, les parents sont priés de ne pas envoyer leurs enfants à l’école plus de dix minutes avant la sonnerie et de les faire rentrer rapidement à la fin de la journée. Les pauses sont par ailleurs surveillées.





Problème maîtrisé selon la Ville

De son côté, la Ville de Bienne se dit moins alarmiste. Elle parle d’une situation exceptionnelle, mais sous contrôle. Les cinq élèves concernés avaient déjà été condamnés par la justice des mineurs et sont suivis par les services de protection de l’enfance. Les services concernés et la police sont impliqués pour gérer le cas. Des enquêtes toujours en cours dicteront la suite des événements. /mdu