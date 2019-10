Plusieurs sources potentiellement impactées par un traçage

L’eau pourrait changer de couleur dans la région de St-Imier la semaine prochaine. Dans le cadre d'une étude environnementale pour le compte du Service de l'énergie et de l'environnement Neuchâtel (SENE), un essai de coloration des eaux est prévu à La Chaux-de-Fonds. Il pourrait avoir lieu le lundi 4 ou le mardi 5 novembre selon les conditions météorologiques. Le but de l’étude est de mieux connaître les trajets de l’eau entre son arrivée en surface et son infiltration au sein des sources. Pour y parvenir, des traceurs notamment fluorescents seront utilisés. Ils « sont inoffensifs pour l’être humain, la faune et l’environnement » a fait savoir la municipalité de St-Imier dans un communiqué publié mercredi.





La population invitée à participer

Il est possible qu'une coloration momentanée des eaux apparaisse dans les jours voire les semaines suivant l'injection. Les sources de la Doux, de la Raissette et du Torrent, à Cormoret, ainsi que le puits des Sauges, à Sonvilier, feront l’objet d’une surveillance. En cas d’observation, la population est invitée à immortaliser le phénomène par une photo, noter l’endroit précis, la date et l’heure ainsi que de prendre un échantillon d’eau dans une bouteille vide. Celle-ci est à conserver au frais et à l’abri de la lumière. Dans tous les cas, il s’agit de prévenir les services techniques de Saint-Imier au 032 944 42 65. /jrg