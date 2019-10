Les canalisations du chemin des Landes doivent être remplacées à Bienne. L’exécutif a libéré mercredi un crédit de 700'000 francs pour leur renouvellement.

Les travaux débuteront début novembre et devraient durer entre quatre et cinq mois. Le Conseil municipal indique que des gênes de la circulation et des nuisances sonores sont inévitables. Le chemin des Landes sera interdit au trafic par tronçons, les places de parc seront par ailleurs supprimées temporairement. /comm-mdu