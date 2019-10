Bienne récompense Haus am Gern

« Une approche audacieuse, teintée d’humour et caractérisée par des solutions formelles et conceptuelles surprenantes ». C’est ainsi que le Conseil municipal de Bienne décrit le travail du duo seelandais Haus am Gern. L’exécutif a choisi de décerner le Prix de la culture 2019 de la Ville de Bienne à ce collectif. Sous le label Haus am Gern, Rudolf Steiner et Barbara Meyer se sont notamment fait connaître grâce à leur œuvre « Texas », située sur l’Esplanade de Bienne depuis 2018. Ils ont également déjà exposé leurs créations à l’Abbatiale de Bellelay.



Le Conseil municipal récompense par ailleurs le festival plusQ’île par la Distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture. Il salue son rôle déterminant pour le développement des arts du cirque dans la région.