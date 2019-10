La raffinerie de Cressier s’optimise

Elle mesure 30 bons mètres et pèse environ 80 tonnes. Ce beau bébé à un nom : colonne de Preflash.

Cette pièce d’équipement a pris place depuis quelques jours au cœur des unités de la raffinerie de Cressier. Du point de vue opérationnel, elle va offrir à son exploitant, Varo Energy, la possibilité de recourir à une plus large palette de pétroles bruts, dont des plus légers et contenant moins de soufre.