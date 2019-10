Opposition maintenue au projet de construction sur l’aire du Taubenloch

La résistance au projet de construction à l’entrée des Gorges du Taubenloch à Bienne se poursuit. Il prévoit deux bâtiments : une maison tour d’habitation d’une hauteur de 55 mètres et 19 étages dans la partie nord du site avec 74 logements, ainsi qu’un hôtel Ibis. Cet été, des habitants du quartier de Boujean ont fait opposition. Au total, la Préfecture de Bienne en a reçu dix, dont plusieurs collectives et notamment une signées par plus de 370 personnes. Selon la procédure, le délai pour décider du maintien ou non des oppositions est fixé à ce jeudi. La Biennoise Catja Winzenried a notamment participé à la récolte de signatures cet été. Elle a décidé de maintenir l’opposition qu'elle a déposée avec deux autres signataires principaux. Catja Winzenried a exposé à RJB les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas voir le projet se concrétiser :