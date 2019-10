Refuge pour jeunes femmes à l’étude

Le canton de Berne manque de solutions d’accueil pour les jeunes femmes qui subissent des violences. C’est le constat que tire le Conseil-exécutif dans un communiqué publié jeudi. Suite à l’acceptation du postulat « Création d’un refuge pour les jeunes filles et jeunes femmes victimes de violence : détermination des besoins » par le Grand Conseil en 2016, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a mené une analyse des besoins dans le canton. Elle relève que les structures actuelles sont insuffisantes, en particulier pour les 14-20 ans, qui sont confrontées à la violence psychique, physique ou sexuelle, et qui ont besoin d’un encadrement spécifique.