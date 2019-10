Une pétition contre les « Quatre bornes »

Oui à l’énergie verte mais pas au parc éolien des « Quatre bornes ». L’association « Sauvez l’Échelette » lance ce jeudi une pétition pour s’opposer à la construction de onze machines dans la région des Bugnenets-Savagnières, à cheval sur les cantons de Neuchâtel et de Berne. Le texte demande aux communes concernées par le projet, à savoir Val-de-Ruz (NE), Saint-Imier (BE) et Sonvilier (BE), de renoncer à l’implantation de ce parc éolien de onze machines situé en partie sur le territoire du Parc régional Chasseral. Les membres de l’association, qui sont des riverains, dont l’ancien skieur professionnel Didier Cuche, ne sont pas opposés à l’énergie verte. Mais ils estiment que les nuisances sonores et visuelles, ainsi que l’impact sur la faune, la flore et le tourisme doux n'en valent pas la chandelle au vu de la maigre production que vont fournir ces éoliennes. Pour certains d’entre eux, la transition énergétique qui se fait au détriment des êtres humains est vouée à l'échec. Or, poursuivent-ils, c'est exactement ce qui se passe.

Par ailleurs, selon les opposants, le parc Chasseral pourrait perdre son statut de parc régional si de nouvelles éoliennes sont implantées sur son territoire.

Ce parc éolien a été imaginé et porté par des agriculteurs.

La récolte de signatures se tient jusqu’au 1er février 2020. /sma