La nuit d'Halloween dérape à Bienne

Halloween a dégénéré dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région biennoise. La police cantonale bernoise indique avoir reçu 50 annonces sur l’ensemble du canton de Berne entre 17h et 8h du matin. La plupart des avis provenaient de la cité seelandaise et ses environs.

Les forces de l’ordre ont surtout été appelées pour des jets d’œufs contre des bâtiments et des véhicules mais aussi des dommages à la propriété et des comportements inconvenants. La police cantonale bernoise a été engagée de manière plus accrue dans la ville de Bienne pour assurer l’ordre public dès la fin d’après-midi déjà. Des objets dangereux comme des pointeurs lasers et des battes de base-ball ont été saisis lors de divers contrôles d’identité. La situation s’est encore envenimée vers 22h lorsqu’un groupe d’individus a commis des dommages sur un véhicule à la Place de la Gurzelen. Lors de l’intervention, la police a essuyé des jets d’engins pyrotechniques, peut-on lire dans son communiqué. Peu après, au centre-ville, des pierres ont été lancés contre des véhicules de patrouille si bien que les forces de l’ordre ont dû recourir plusieurs fois aux balles en caoutchouc.

Suite à ces diverses interventions, neuf personnes, essentiellement des mineurs, ont été conduites au poste de police pour de plus amples clarifications. Dans les autres régions du canton, d’autres dénonciations en lien avec cette nuit d’Halloween pourraient être formulées ces prochains jours, précise encore la police cantonale bernoise. /comm-nme