Cédric Némitz pas candidat en 2020 à Bienne

Cédric Némitz ne se représentera pas au Conseil municipal de Bienne lors des élections de l’an prochain. Le Parti socialiste romand indique avoir pris connaissance du choix de son élu en charge de la formation, de la culture et du sport « avec regret » mais dit respecter sa décision. Il fait également part de sa « reconnaissance » à l’égard de Cédric Némitz qui entend privilégier son avenir professionnel et se dit « fier » du bilan de son conseiller municipal. Le PSR affirme que son élu laissera « un département qui fonctionne bien » et que Cédric Némitz n’a pas ménagé ses efforts pour « renforcer la présence francophone au sein de l’administration ainsi que dans de nombreux projets ». Le Parti socialiste romand va mettre en place une procédure de recherche de candidatures. Il précise que la priorité reste de « maintenir la majorité de gauche » au sein du Conseil municipal de Bienne et de « garantir une représentation francophone de gauche » au sein de l’exécutif. /comm-fco