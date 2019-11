Une première pour l’ANTIDOTE festival à Courtelary

La première édition du festival ANTIDOTE se déroule entre samedi et dimanche à Courtelary. L’événement entend agir en faveur de la cohésion sociale, du mieux vivre ensemble et du partage de valeurs. Organisé par l’association Art-Terre Connexion, il a débuté samedi matin à 10h au collège du village avec une affluence très timide et se poursuit le soir et dimanche également. L’événement est encadré par des animateurs socioculturels. Il propose divers ateliers payants dans le domaine du sport ou de la culture. L’une des organisatrices, Fama Henzi, explique le concept de la manifestation :