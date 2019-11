Le passeport suisse ne protège pas de la discrimination

Un nom, une couleur de peau : autant de caractéristiques qui témoignent de nos racines. Des signes qui peuvent se révéler discriminants lors d’une recherche d’emploi. Des chercheurs du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population de l’Université de Neuchâtel montrent que les chances d’accéder à un travail dépendent largement du pays d’origine des parents du candidat. Ces personnes ont beau avoir la nationalité suisse, y avoir grandi et été scolarisées, elles sont sensiblement moins conviées aux entretiens d’embauche. « Certains candidats doivent envoyer 30 à 40 % de dossiers en plus qu’une personne avec un nom suisse », relève Robin Stünzi, l’un des auteurs de l’étude.