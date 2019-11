« Maçon c’est un métier, pas une voie de garage »

Plus que quelques jours avant Moutier Expo. L’installation des stands va bon train au Forum de l’Arc où la manifestation débutera mercredi. Les organisateurs ont présenté ce lundi les derniers détails. Parmi les plus de 110 exposants, la Halle des maçons disposera d’un grand espace d’exposition. Le centre de formation situé à Eschert présentera les métiers de maçon et de constructeur de route. Il en a aussi profité pour développer un nouveau logo.

Ces efforts de promotion doivent permettre de casser certains clichés liés aux chantiers, selon Damien Plumey, le responsable de la Halle des maçons :