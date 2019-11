Une collision fait une blessée sur l'A16

La police cantonale bernoise est intervenue dimanche sur l’autoroute A16, entre Frinvillier et Bienne. En fin d’après-midi, une voiture s’est engagée dans le rond-point du Taubenloch à contre-sens. Elle est entrée en collision avec un autre véhicule une centaine de mètres plus loin. La passagère de cette seconde voiture a été blessée et transportée à l’hôpital pour un contrôle.

Le tronçon de l'autoroute concernée a dû être complétement fermée dans les deux sens pendant presque une heure trente pour permettre les travaux liés à l'accident. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier le déroulement et les causes de l'accident. /comm-vja