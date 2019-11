Contournement de Bienne: le processus s'enlise

Le processus de dialogue sur le contournement de Bienne semble piétiner. C’est l’avis formulé lundi par la délégation des autorités pour l’A5 qui se dit préoccupée de l’absence de solution après neuf mois de discussion. La commission composée de représentants de la Confédération, du canton et des communes a indiqué en fin de journée avoir pris des mesures immédiates suite à la réception du rapport oral du président du groupe de dialogue, Hans Werder, sur l’avancement des travaux. Un avancement jugé insuffisant par les autorités qui ont décidé de recadrer les discussions.

Mandat précisé pour le groupe de dialogue

Le groupe de dialogue est prié de trouver une solution viable pour clore la controverse autour de la branche ouest de l’A5 dans le délai imparti, soit fin juin 2020, et en s’accommodant de l’enveloppe budgétaire de 1, 2 million de francs. Les travaux et les ressources humaines et financières devront être consacrés en priorité à la résolution des problèmes de circulation sur l’axe Marais-de-Brügg – Rusel, précise la délégation dans son communiqué. Le groupe de dialogue doit ainsi esquisser les impacts possibles sur l’environnement, l’économie et la société.

Le président du groupe est chargé de mener des entretiens bilatéraux avec les opposants, les partisans et les autorités. Hans Werder devra se présenter devant la délégation pour un nouveau rapport sur l’avancée des dialogues en février prochain. La commission des autorités décidera à ce moment-là de la suite du processus, y compris de la participation populaire. /comm-nme