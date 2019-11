Des nouveaux locaux pour les formations en santé et social

L’Organisation bernoise francophone du monde du travail pour les domaines de la santé et du social poursuit son développement. L’OrTra a inauguré ses nouveaux locaux à Loveresse mardi. Une cérémonie officielle s’est tenue en présence notamment du directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale, Pierre-Alain Schnegg. Une centaine de convives ont pris part à l’événement.

Cette cérémonie était l’occasion pour l’organisation de présenter ses locaux fraîchement aménagés, mais aussi de rappeler son rôle et son positionnement. L’OrTra est l’un des trois piliers de la formation duale, avec le Ceff et les entreprises formatrices. Elle offre des cours interentreprises aux apprentis AFP et CFC, et des formations de TTP, transfert de la théorie à la pratique, aux étudiants en soins infirmiers ES. La directrice de l’OrTra, Joëlle Rahim, détaille les missions de l’organisation :