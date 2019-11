L’AVS reste un combat pour l’AVIVO interjurassienne

L’AVIVO Suisse reste plus que jamais attachée à l’AVS. L’Association de défense et de détente des retraités a été créée en 1948, soit en même temps que l’entrée en vigueur de l’assurance-sociale. Les sections de l’AVIVO – dont celle de la région – ont choisi de célébrer les 70 ans de l’organisation cette année. L’anniversaire correspond au lancement de la réforme AVS 21 présentée récemment par le conseiller fédéral Alain Berset. Le projet comprend, notamment, une augmentation de l’âge de la retraite des femmes. Guite Theurillat, secrétaire de l’AVIVO Suisse et membre de la section interjurassienne, souligne que ce sont toujours les femmes qui sont concernées dans les différentes réformes de l’AVS :