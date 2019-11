Bienne dispose de son nouveau site internet

Faire rayonner Bienne

Le nouveau site doit également améliorer l’image de Bienne et lui donner un rayonnement plus important. À cette fin, un travail important a été consenti au niveau des images. Sur le million au budget, 140'000 francs sont allés aux photos et aux films. Des images qui doivent rendre l’identité des Biennois comme l’explique le maire, Erich Fehr :