Des erreurs constatées dans le matériel de vote à Tavannes

Le matériel de vote de certains Tavannois contient des erreurs. Elles concernent la carte de légitimation pour le second tour des élections fédérales au Conseil des Etats qui aura lieu le 17 novembre. Environ 10% des ayants droit seraient concernés, soit 200 à 220 personnes, en particulier, celles ayant un nom de famille commencent par la lettre U et les suivantes dans l’ordre de l’alphabet. Dans ces cas, le verso de la carte de légitimation est blanc. Des éléments importants tels que l’adresse de renvoi et le carré permettent de signer la carte n’ont donc pas été imprimés. Le maire de Tavannes déplore la situation, Fabien Vorpe :