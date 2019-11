L’industrie du Jura bernois révélée en 800 images

« L’INDUSTRIE EN IMAGES : Un système technologique et industriel dans le Jura bernois, XIXe – XXIe siècle », c’est le titre de l’ouvrage que nous avons découvert dans La Matinale RJB.

Coédité par le CEJAR et les éditions Alphil, et soutenu par la Chambre d’économie publique du Jura Bernois, ce livre rassemble des images d’hier et d’aujourd’hui d’entreprises qui ont façonné et qui façonnent encore notre région.

Joël Jornod, co-auteur et responsable du CEJAR, le Centre Jurassien d’Archives et de Recherches économiques, était notre invité. Il nous explique que le cheminement de l’industrialisation du Jura bernois n’est pas assez mis en lumière :