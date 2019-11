La Maison de la peinture menacée de fermeture à Bienne

L’avenir de la Maison de la peinture à Bienne est incertain. L’endroit pourrait fermer ses portes à la fin de l’année après 45 ans d’activités. Il propose des ateliers de peinture et de bricolage à des enfants à partir de 3 ans. Les quatre animateurs en place souhaitent relancer l’association sur de nouvelles bases plus solides. Le comité actuel sera dissous à la fin de l’année. Une nouvelle équipe pourrait reprendre le flambeau. Une recherche de fonds est en cours. 25'000 francs par an sont nécessaires. Cette somme permettrait de favoriser de meilleures conditions de travail et de rendre la structure plus stable, tout en maintenant des tarifs accessibles. Neal Byrne Jossen est l'un des animateurs de la Maison de la peinture. Il a exposé à RJB, les aspects à améliorer :