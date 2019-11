La nature de la pollution d’eau pas encore connue à Courtelary

L’eau à Courtelary ne doit plus être consommée sans être bouillie jusqu’à nouvel avis. La mesure a été prise jeudi matin par la commune. À cause de la pluviométrie importante de ces derniers temps, l’eau est devenue trouble. Des prélèvements envoyés mercredi ont alerté le laboratoire. L’institution a appelé jeudi matin pour indiquer que les échantillons présentaient des signes de pollution. La nature exacte de la souillure n’est pour l’heure pas encore connue. Des examens plus approfondis devront le déterminer. Il a dès lors fallu mettre en place la procédure à suivre dans ces cas-là comme l’explique Ronald Ermatinger, président du syndicat des eaux de Courtelary-Cormoret :