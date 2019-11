Un film d’outre-tombe pour James Dean

La technologie permet de faire des miracles ou de commettre des outrages, comme ressusciter une icône du cinéma. James Dean, le mythique acteur américain des années 50, va réapparaître dans un film grâce à des effets spéciaux, plus de 60 ans après sa mort. L’annonce a été faite hier par une société de production. James Dean est considéré comme l’acteur le plus doué de sa génération. Le comédien n’a pourtant tourné que dans trois films « A l’Est d’Eden », « La fureur de vivre » et « Géant ». Celui qui incarne à jamais la révolte de l’adolescence est décédé à 24 ans au volant de sa Porsche 550 Spyder lors d’un accident de la route. L’éclairage de François Comte est à écouter ci-dessous :