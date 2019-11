Centre Bäregg Sàrl reprend l’encadrement des mineurs non accompagnés dans le canton de Berne

Le Centre Bäregg Sàrl aura la responsabilité de l’hébergement et de l’encadrement des mineurs non accompagnés dans le canton de Berne. L’établissement basé dans la capitale fédérale a été désigné par la Direction de la santé publique et de la prévoyance, selon un communiqué publié vendredi. Cette dernière a choisi la société « qui présentait le meilleur rapport qualité-prix, tout en considérant les aspects tels que l’hébergement, l’encadrement, la prise en charge ou encore les liens avec les milieux économiques et les communes ». Le contrat prend effet au 1er juillet 2020. /comm-ygo